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Borçlara erteleme

Borçlara erteleme

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Borçlara erteleme

1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenin tercihi AK Partiden yana olmuştu. AK Parti yüzde 64,59 ile 4 milletvekili çıkartırken, MHP yüzde 12,35, CHP yüzde 7,53 oyda kalmıştı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Yozgat'tan benzer bir tablo çıkması beklense de ilk kez partilerin 'ittifak' imkanıyla girdiği ve baraj sorunun olmaması sonuçlara da yansıdı. Türk siyasetinde eski bakan Cemil Çiçek, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Haşim Kılıç, Ekmeleddin İhsanoğlu gibi ünlü isimlerle adından söz ettiren Yozgat 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan seçimlerde ilk kez iktidar partisine büyük oranda sırt çevirdi. AK Parti, 3 Kasım 2002 genel seçiminden bu yana ilk kez Yozgat’ta en düşük oyu aldı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ülke genelinde AK Parti oylarında düşüş olurken, Yozgat’ta bundan etkilenmiş, yaklaşık 143 bin oy almıştı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde tekrar toparlanan AK Parti, Yozgat’ta oyunu yaklaşık 162 bine çıkartarak, 4 milletvekilliğinin tümünü kazanmıştı. Pazar günü yapılan seçimlerde AK Parti’nin oyu 138 bine geriledi. 7 Haziran seçimlerinin bile gerisine düşen AK Parti, son genel seçimlere bakarak Yozgat’ta yaklaşık 24 bin oy kaybetti.
SUÇLU KİM?
Yozgat’ta seçimin mağlubu olan AK Parti’de fatura kime çıkartılacağı konuşulmaya başlandı. AK Partiye oy veren seçmenler, ‘’Yozgat Reis’ten yana bir tavır takındı. Her zaman olduğu gibi Reisin yanında durdu. Oy verdi. Türkiye’de en fazla destek veren iller arasında Yozgat’ta yer aldı. Ancak milletvekilliği seçimlerinde Türkiye’de en fazla oy ve milletvekili kaybının yaşandığı il Yozgat. Bunun bir faturası olacaktır. Seçim sonuçları iyi değerlendirilmesi gerekir. Neden? Sorusunun yanıtı bulunmalıdır. Reisin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarıyı kimse kendisine meletmemelidir’’ diye konuştular.

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