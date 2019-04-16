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BODULAR ISLAH EDiLiYOR

 Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından "Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi" kapsamında üretilen 500 kaz civcivi, 10 çiftçiye dağıtıldı.

BODULAR ISLAH EDiLiYOR

 Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından "Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi" kapsamında üretilen 500 kaz civcivi, 10 çiftçiye dağıtıldı.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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BODULAR ISLAH EDiLiYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından yürütülen, ‘Yozgat Damızlık Kaz ıslahı AR-GE Projesi’ kapsamında, 10 üreticiye 50’şer adet olmak üzere toplam 500 kaz palazı dağıtıldı. Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi’nde, bölge halkının ‘Bodu’ olarak adlandırdığı yerli damızlık kazlar, verim kapasitelerinin artırılması, damızlık entegrasyonu kurulması, halk elinde geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Üç yıl sürecek proje kapsamında, önümüzdeki yıl 20 üreticiye daha kaz palazı dağımı öngörülürken, 2021 yılında 30 üreticiye 50’şer adet kaz palazı dağıtımı yapılması planlandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, birkaç yıl önce damızlık kaz üretimi projelerine başladıklarını, meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Karacabey, “Ziraat Fakültemize bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde Yozgat’taki çiftçilerimize kaz üretiminde verimli olması için damızlık kaz üretmeyi, onlara karşılıksız dağıtmayı hedeflemiştik. Yürüttüğümüz projenin meyvelerini alıyoruz. Çiftçilerimize damızlık kaz üretimi civcivleri dağıtıyoruz. Bir yıl sonra tekrar kendileriyle irtibat kuracağız, gelişmelerle ilgili bilgiler alacağız. Bizim buradaki projemizin en önemli özelliği kaz ıslah projesidir. Bu ıslah sayesinde vatandaşımızın verimli ve daha sağlıklı kaz üretimini temin etmek, onlara bu noktada ekonomik olarak destek sağlamaktır. Bunun başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi. 
Karacabey, 10 üreticiye şimdilik 50’şer tane olmak üzere 500 kaz palazı dağıttıklarını, dağıtımların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini anlattı. Karacabey, proje ile hedefin Yozgat’taki üreticilerin daha verimli kaz üretimi yapmalarını sağlayarak, ekonomik anlamda önemli  bir gelir elde etmelerine destek vermek istediklerinin altını çizdi. Karacabey, ‘’Üniversite olarak her türlü desteği üreticimize, çiftçimize vereceğiz. Yozgat’ı kaz üretiminde özellikle kaz ıslah çalışmalarında bir numara yapmak istiyoruz ki zaten şu anda bir numarayız. Bu faaliyeti özellikle devam ettirmek istiyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesini kaz ıslah projesinde Türkiye de sayılı üniversiteler arasına katmak istiyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.04.2019 17:01
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