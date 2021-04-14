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Bitkisel üretim

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), yazlık hububat ekilişlerinin devam ettiğini, Mart ayında kar ve yağmur şeklinde alınan yağışların bitki gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirledi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:53
Bitkisel üretim

Özellikle İç Anadolu’da çıkış görülmeyen lokal alanlarda Mart ayındaki yağışla birlikte  yeşermeler görüldüğünü bildirdi. Yapılan değerlendirmede, ''İç Anadolu Bölgesinde kıraç alanlarda hububat gelişimi geriden gelmektedir. İç Anadolu Bölgesinde yazlık kırmızı mercimek ekilişleri Şubat ayı sonu itibariyle başlamış olup, Mart ayı sonunda tamamlanmıştır. Erken ekilen yerlerde çıkış tamamlanmış olup, bitki gelişimi normal seyrinde devam etmektedir. Kayseri’de Mart ayı içerisinde yağışların mevsim normallerinin üzerinde ve çoğunlukla kar şeklinde düşmesi neticesinde arazide yazlık ekiliş için uygun şartlar oluşmamıştır. Nisan ayı içerisinde toprağın tava gelmesi ile birlikte ekilişlere başlanacağı öngörülmektedir. Polatlı’da yazlık yulaf ekilişleri devam etmekte olup Konya’da yazlık hububat ekilişleri büyük ölçüde tamamlanmıştır'' denildi.

Anahtar Kelimeler:
Bitkisel üretim
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