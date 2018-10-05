Bitkisel üretim desteği anlatıldı

İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Bitkisel Üretime Destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Özdemir, toplantıya katılan köy muhtarlarına, 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi ve bitkisel üretime destekleme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi, muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Özdemir, İlçe Müdürleri ve teknik personelle de bir araya geldi. Toplantıda, tebliğ doğrultusunda uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi için 2019 üretim sezonunda yapılacak çalışma ve uygulamaların en iyi şekilde gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 2018 yılı fark ödemeleri ve 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.