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Bitki tespiti yapıldı

YOZGAT’ta  bitki yapısının tespit edilerek koruma altına alınması amacıyla Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Aydıncık ve Şefaatli İlçelerinde belirlenen iki bitki türünün belirlenip, korunmasına yönelik alan faaliyetleri kapsamında Aydıncık İlçesinde Yurt Tülübaşı, Şefaatli ilçesinde de Peygamber Çiçeği birey sayımı arazi çalışmaları tamamlandı.

Bitki tespiti yapıldı

YOZGAT’ta  bitki yapısının tespit edilerek koruma altına alınması amacıyla Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Aydıncık ve Şefaatli İlçelerinde belirlenen iki bitki türünün belirlenip, korunmasına yönelik alan faaliyetleri kapsamında Aydıncık İlçesinde Yurt Tülübaşı, Şefaatli ilçesinde de Peygamber Çiçeği birey sayımı arazi çalışmaları tamamlandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Bitki tespiti yapıldı

Aydıncık ilçesinde geçen yıl yapılan çalıştayda ‘Yurt Tülü Başı’ ve ‘Peygamber Çiçeği’ üzerine yapılan çalışmaların durum değerlendirmesi yapıldı, bu bitki türlerinin yerinde tespitinin yapılıp, koruma altına alınması yönünde karar alındı. Tür koruma eylem planı kapsamında hedeflerin belirlenerek görüşlerin alındığı çalıştay da alınan karar doğrultusunda bu yıl Şefaatli’de Peygamber Çiçeği, Aydıncık ilçesinde de Yurt Tülübaşı bitkisinin izi sürüldü. 

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