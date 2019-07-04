Bitki tespiti yapıldı

Aydıncık ilçesinde geçen yıl yapılan çalıştayda ‘Yurt Tülü Başı’ ve ‘Peygamber Çiçeği’ üzerine yapılan çalışmaların durum değerlendirmesi yapıldı, bu bitki türlerinin yerinde tespitinin yapılıp, koruma altına alınması yönünde karar alındı. Tür koruma eylem planı kapsamında hedeflerin belirlenerek görüşlerin alındığı çalıştay da alınan karar doğrultusunda bu yıl Şefaatli’de Peygamber Çiçeği, Aydıncık ilçesinde de Yurt Tülübaşı bitkisinin izi sürüldü.