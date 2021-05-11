Bisküvilik buğday projesi

Aliağa Bisküvilik Buğdayıyla tarım sektörüne yerli, milli, kuraklık, hastalık ve iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli, kaliteli ve Türkiye’de ilk olan bir buğday türü kazandıran Ülker, yeni bisküvilik buğday çeşitleri için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte ‘Bisküvilik Buğday Geliştirme Programı’ başlattı. Ülker'den yapılan açıklamaya göre, bu programla yeni bisküvilik buğday çeşitleri geliştirilecek. İlk ekimi, 2019 yılı Kasım ayında Konya ve Ankara’da 700 dönüm arazide gerçekleştirilen Aliağa Bisküvilik Buğdayının ilk hasadının da 2020 yılının temmuz ayında yapıldığı hatırlatıldı, 300 ton tohum üretimi hedefinin yakalandığı bildirildi. Bu tohumları, 2020 Kasım ayında Yozgat ile birlikte Konya, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir’de tekrar toprakla buluşturulduğu açıklandı.