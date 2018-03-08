Birlikten istişare

Yozgat Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısını tamamladı, akabinde genel kurul üyeleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Sürmeli Restoranda gerçekleşen yemekli istişare toplantısında birliğin çalışma programı ve faaliyetleriyle alakalı istişare ve fikir alış verişi yapıldı.
08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Yozgat Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısını tamamladı, akabinde genel kurul üyeleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.
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