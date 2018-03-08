Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116731
ALTIN
162.368
DOLAR
3.8133
STERLİN
5.2863
EURO
4.7203

Birlikten istişare

YOZGAT İli Merkez ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Birlikten istişare

YOZGAT İli Merkez ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği istişare toplantısı gerçekleştirdi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
73 Okunma
Birlikten istişare

Yozgat Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısını tamamladı, akabinde genel kurul üyeleriyle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Sürmeli Restoranda gerçekleşen yemekli istişare toplantısında birliğin çalışma programı ve faaliyetleriyle alakalı istişare ve fikir alış verişi yapıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kırsala mali destek
Kırsala mali destek
Yem bitkisi deneme ekimi
Yem bitkisi deneme ekimi
TKDK’dan çağrı
TKDK’dan çağrı
Projeden önce dolandırıcılar çıktı
Projeden önce dolandırıcılar çıktı
Destekleme Başvurusu Başladı
Destekleme Başvurusu Başladı
KAZ SAYISI ARTTI!
KAZ SAYISI ARTTI!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim