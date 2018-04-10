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Birlikler tarih oluyor

YOZGAT’ta faaliyetini sürdüren Sulama Birlikleri’nin başkanları, birliklerin kapatılmasına yönelik hazırlanan kanun taslağının iptali için kapı kapı dolaşırken, kapatılma gerekçeleri ve akıbeti netlik kazandı.

Birlikler tarih oluyor

YOZGAT’ta faaliyetini sürdüren Sulama Birlikleri’nin başkanları, birliklerin kapatılmasına yönelik hazırlanan kanun taslağının iptali için kapı kapı dolaşırken, kapatılma gerekçeleri ve akıbeti netlik kazandı.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Birlikler tarih oluyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü B:ekir Bozdağ, Sulama Birlikleri ile ilgili yeni bir adım atacaklarını belirterek, Kanun tasarısının komisyondan geçtiğini, TBMM genel kurulda görüşecek, yasalaşacağını söyledi. Bozdağ, Sulama Birlikleri genel kurulunu yeni yasayla kaldırılacağını, dolayısı ile meclis ve yönetim kurulunun da olmayacağının altını çizdi. Bozdağ, ‘’Sulama Birlikleri’nin başkanlarını, sulama birliği üyeleri arasından seçilmesine son veriyoruz. Sulama Birliği kendi olacak, başına DSİ bir tane kamu görevlisi atayacak. Şuanda Sulama Birliği’nde çalışanlar da onun emrinde çalışacak ve sulamaları onlar yapacak’’ dedi.

Neden böyle bir karar aldıklarına da açıklık getiren Bozdağ, Sulama Birlikleri’nin kötü yönetildiklerini, topladıkları paraları amaç dışı kullandıkları için kendi amaçlarına hizmet edemez noktaya geldiklerini ileri sürdü. Bozdağ, ‘’DSİ kendi içerisinde de bunu Özel İdareye devredecek. Özel İdare bunu ya da bir belediye ile anlaşacak o işletecek ama her halükarda işletmesini kamu yapacak. Ben eminim ki yeni dönemde sulama birliklerinin araziye su ulaştırma sıkıntısı, su kanallarında ve diğer alanlardaki tamir, bakım ve onarım gibi problemleri kısa süre içerisinde aşma imkanı olacaktır’’ diye konuştu.

Bozdağ, Yozgat’ın Konya Ovası Projesi kapsamına alındığını da hatırlatarak, ‘’Oradan da Yozgat çok ciddi destek alıyor. Bazı yerlerde göletleri yapma kararı aldık, ihaleler yapıldı, inşaatları devam ediyor. Bunun dışında kalan kısımlar da Özel İdare marifetiyle yapılacaktır. Özel İdare bu köylerdeki kanallara ve diğer şeylere daha fazla imkan verecektir. Bu noktada onun üzerine duracaklardır" ifadelerini kullandı. 

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