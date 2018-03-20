Bilinçsiz sulama bitirdi

Bazı çiftçiler bilinçsiz sulamanın suyu bitirdiğini savundu. Gelingüllü Barajı’nın Yudan Köyü havzasında kalan suları çekilince, köyün geçmişte Sorgun tarafıyla bağlantısının sağlandığı eski köprü yeniden ortaya çıktı, araçlar asfalt yerine baraj içindeki köprüyü kullanmaya başladı. Yeterli yağış olmamasına karşın, barajdaki suyun da bilinçsiz kullanıldığı ileri sürüldü. Çiftçiler, damlama ve yağmurlama yerine önemli sayıda çiftçinin geleneksel sulamayı tercih ettiğini, bunun sonucunda hem barajda suyun tükendiğini, hem de toprağa çeşitli zararlar verdiğini savundu.

Haber: Mustafa TEKER

