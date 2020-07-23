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Biçime hazır

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı ekimi yapılan tritikale çeşitlerinin biçime hazır olduğu açıklandı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 00:15
Biçime hazır

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu sezon deneme amaçlı ekimi yapılan Tritikale çeşitlerinin biçemi hazır olduğu bildirildi.
Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafında geliştirilerek tescili yapılan Tatlıcak97-Alperbey ve Özer Tritikale çeşitleri deneme amaçlı ekimi gerçekleştirildi. Geçen yıl Tatlıcak97'den taban arazide 511 Kilo verim alındığı kaydedildi. Bu sene bu çeşidin yanına Enstitüden temin edilen iki çeşitle birlikte toprak derinliği az ve taşlık bir araziye ekildi. Verimin iyi olduğu biçime hazır olduğu kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
Biçime Hazır
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