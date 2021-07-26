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Yozgat
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Biçerdöverlere yakın takip

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan teknik ekip tarafından, hasat yapılan alanlarda biçerdöverlere yönelik denetimler yapılıp, dane kaybı ile ilgili uyarılarda bulundu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:57
Biçerdöverlere yakın takip

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ın doğu kesimlerinde başlayan hasat devam ediyor. Yozgat’ın Sorgun İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, hububat hasadı yapılan alanları gezerek, biçerdöverlere yönelik denetim yaptı, dane kaybı ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakanlığın 2020 yılı biçerdöver talimatına uygun olarak Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetleme ekibinin kontrollerini bayram tatili süresince de sürdürdüğü kaydedildi. Üretimi yapılan hububatın tamamına yakınının biçerdöverle hasat edildiği hatırlatılarak, ‘’Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir, bu kayıplar nedeniyle Milli Ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla Biçerdöver Kontrol ekipleri oluşturularak bakanlığımızın 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik makamının ilgili tebliğleri gereği hasat dönemi boyunca biçerdöverin kontrolleri yapılacaktır’’ denildi.  Çiftçilerin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları da istenildi. İlgili uygulama talimatı ile belediye başkanlıkları ve köy muhtarlıklarına gönderilen Valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerin en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi de istendi. Dane ve sap kaybının milli bir kayıp olduğuna vurgu yapılarak, ‘’Biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Her sene olduğu gibi bu yılda hasat süresince sahada olacağız. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir’’ ifadeleri kullanıldı.

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Biçerdöverlere Yakın Takip
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