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Biçerdöverlere dikkat!

YOZGAT’ta hasat döneminde sona gelinmesine karşın biçerdöverlerin özellikle ana yollarda seyir halinde olması beraberinde tehlikeyi de getiriyor.

Biçerdöverlere dikkat!

YOZGAT’ta hasat döneminde sona gelinmesine karşın biçerdöverlerin özellikle ana yollarda seyir halinde olması beraberinde tehlikeyi de getiriyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Biçerdöverlere dikkat!

Hasat mevsimiyle birlikte ana caddelerde de hareket halinde tarımsal amaçlı aletler, tali yollardan aniden ana yola çıkması trafik kazasını da kaçınılmaz hale getiriyor. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olmasının yanında biçerdöver alanında da önemli bir potansiyele sahip bulunan Yozgat’ta hasat döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte trafikteki biçerdöver sayısı da arttı. Uluslararası E-88 Karayolu ile birlikte Atatürk yolu bölgelerinde sıkça görülen tarımsal alanlarda kullanılan makinalar trafik akışında da sorunları beraberinde getiriyor. Çalışacakları alanlara hareket halinde bulunan biçerdöverler karayollarında tehlikeye neden oluyor. 

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