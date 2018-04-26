Biçerdöver Eğitimi

Söz konusu eğitimde katılımcı kursiyerlere biçerdöverin üniteleri ve parçaları, biçme, dövme, ayırma ve temizleme işlemlerinin gerçekleşmesi, biçerdöver ayarları ve dane kayıp ölçme yöntemleri konularında eğiticiler verildi. İl Müdür Yardımcısı Ahmet Alataş ve Ziraat Mühendisi Mutlu Büyükyılmaz katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim sonunda Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir tarafından kursiyerlere 'Biçerdöver Kontrolörlük Belgesi’ verdi.

