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Biçerdöver Eğitimi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, hububat hasadında dane kayıplarının en alt seviyeye indirilmesini sağlamak amacıyla, biçerdöver kontrol hizmetlerinin eğitilmiş kontrolörlerce yapılması için, İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan 27 teknik personele 5 gün süreli ‘Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme’ konulu hizmet içi eğitim kursu düzenledi.

Biçerdöver Eğitimi

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, hububat hasadında dane kayıplarının en alt seviyeye indirilmesini sağlamak amacıyla, biçerdöver kontrol hizmetlerinin eğitilmiş kontrolörlerce yapılması için, İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan 27 teknik personele 5 gün süreli ‘Biçerdöver Kontrolörleri Yetiştirme’ konulu hizmet içi eğitim kursu düzenledi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Biçerdöver Eğitimi

Söz konusu eğitimde katılımcı kursiyerlere biçerdöverin üniteleri ve parçaları, biçme, dövme, ayırma ve temizleme işlemlerinin gerçekleşmesi, biçerdöver ayarları ve dane kayıp ölçme yöntemleri konularında eğiticiler verildi. İl Müdür Yardımcısı Ahmet Alataş ve Ziraat Mühendisi Mutlu Büyükyılmaz katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim sonunda Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir tarafından kursiyerlere 'Biçerdöver Kontrolörlük Belgesi’ verdi.

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