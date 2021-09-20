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BiBER HASADI YAPILDI

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediye öncülüğünde oluşturulan tarımsal alanda dikimi yapılan biberin hasadı da yapıldı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:40
BiBER HASADI YAPILDI

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde tarımsal faaliyetlerin artırılarak, özellikle kadınların üretimde doğrudan yer almalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında oluşturulan tarım alanında hasat gerçekleştirildi.
Çekerek ilçesinde yaklaşık 250 dekadan oluşan tarımsal faaliyet alanında belediye öncülüğünde biber, salatalık, marul, kabak, domates, kelek gibi ürünlerin dikimi yapıldı. Turşuluk olarak dikilen yeşilbiberin hasadına ise başlanıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Tarımsal Üretim alanlarında üretilen biberler hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yetiştirilip, hasadı gerçekleştirilen biberlerin ‘Çekerek Biber Turşusu’ ismiyle markalaştıracaklarını aktardan Çakır, ‘’Yaptığımız ve planladığımız projelerimiz zaman isteyen, sabır gerektiren işlerdir. Bizler yöresel ürünlerimizi ön planda tutup, ürettiğimiz tüm ürünlerimizde markalaşıp, halkımızla birlikte kalkınmayı hedeflemekteyiz. Bölgemizde bulunan sebze ve meyvelerin işlenmesinde belediye olarak halkımızı teşvik edip üretime yönelik Yerelden Kalkınarak Çekerek'te üretip, Çekerekli’ye kazandıracağız’’ diye konuştu. Başkan Çakır, Yozgat’ta gerek tarımsal alanlarda ve gerekse yeraltı madenlerin yer üzerine çıkartılmasından sonra işlenmeden ham olarak pazara sunulduğunu hatırlattı. Çakır, ‘’Biz belediye olarak bunu kırmak istiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri mamul hale getirip, pazara sunarak Yozgat’a ve bölgemize örnek olma çabasındayız. Bugün belediyemiz tarafından belirlenen alanda yaptığımız tarımsal faaliyetlerin köylerimizde de yapılarak, daha fazla üretim daha fazla mamul hale getirilmiş ürün olarak pazara sunulurken, ciddi anlamda da bir istihdam kendiliğinden oluşacaktır’’ ifadelerini kullandı. •Fatih Doğmuş/Çekerek• 

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