BEYAZ DARIDA SONUÇ OLUMLU

Bugüne kadar farklı bölgelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin deneme ekimlerini yapan Oğuzhan, son yıllarda neredeyse vazgeçilme noktasına gelen Darı ekimini de deneme amaçlı gerçekleştirip, olumlu sonuç aldı. Kırmızı darının yanında beyaz darı ekimi yapan İdris Oğuzhan, tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilen, bir veya çok yıllık bitki olan darının insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanıldığını söyledi. Oğuzhan, ‘’Ülkemizde özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan bozanın yapımında ham madde olarak kullanılan Darı, unundan ekmek de yapılmaktadır. Ayrıca oldukça nişasta içerdiği için ispirto çıkarılmasında da kullanılır. Kuşlara yem olarak da verilen darı Tunus, Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde en önemli besin maddesi olarak nitelendirilmektedir’’ dedi. Çiftçi İdris Oğuzhan, Akdarı olarak da bilinen beyaz darının anavatanının Doğu ve Orta Asya olduğunu, tek yıllık olan bitkinin gıda ve yem sanayinde tohumlarının kullanıldığını bildirdi. Oğuzhan, tarlasında deneme amaçlı olarak kırmızı ve beyaz darı ekimi yaptığını, olumlu sonuç aldığını belirterek, önümüzdeki sezon tekrar ekimini yapmayı planladığını sözlerine ekledi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyarettin Özdemir, darı hasadı öncesinde köye giderek, bilgi aldı.