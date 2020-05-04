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Besiciye destek yolda…

Üreticilere hayvan başı 65 lira yem desteği verilmesine yönelik çalışma devam ediyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:46
Besiciye destek yolda…

YEM fiyatlarının kısa sürede yükselmesi besici, süt üreticisini mağdur ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı üreticiye destek olmak için bir çalışma başlattı. Küçük aile işletmelerini desteklemek için küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahiplerine yem desteği verilmesine yönelik başlatılan çalışma, hayvancılık sektöründe önemli bir gelişmenin yaşandığı Yozgat’ta da sevinç ve heyecan yarattı. Küçükbaşta yem desteğinin miktarı üzerinde çalışılırken, büyükbaşta hayvan başına 65 lira verilmesi planlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında, yem fiyatları konusunda zor günler geçiren yetiştirici ve üreticiler için önemli bir açıklamada bulundu. Küçük aile işletmelerini desteklemek için yem desteği verileceğini kaydeden Pakdemirli, destek bütçesinin 100 milyon lira olduğunu açıkladı. Pakdemirli, “20 başa kadar olan bir destek yapalım dedik” diye konuştu. Pakdemirli, desteğin de hayvan başına 65 lira olarak verileceğini söyledi. Bakan Pakdemirli, yem desteğinin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilip verilmeyeceği ile bir açıklama yapmazken, Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, küçükbaş hayvan sahiplerine de yem desteği verilecek. Küçükbaşta destek verilecek küçük aile işletmelerinde hayvan sayısı ve miktarı henüz belli olmadı.

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Besiciye Destek Yolda…
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