Besicilikte marka olmalıyız!

Ekinci, 2010 yılında Dünya Yozgatlılar günü yaparak, Yozgat için öncelikli konunun modern hayvancılık olması gerektiği konusunda bir çalışma başlattıklarını, bu bağlamda değişik mecralarda bunun savunuculuğunu yaparak, hayvancılıkta Yozgat’ı marka şehir haline getirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi. Ekinci, ilk hedef olarak 75 x 100 teması ile her ilçe ve beldeye 100 başlık modern hayvancılık tesisi kazandırmak üzere yola çıktıklarını hatırlattı. Ekinci, ‘Verilen desteklemeler doğrultusunda çalışmanın tabanda yer bulması amacıyla platform olarak 300 başlık bir tesisi 2011 yılında Sarıkaya Karayakup beldesin de faaliyete soktuk. Hedefimiz 75 büyükbaş iken bu gün gelmiş olduğumuz netice 100’ün üzerinde tesise ulaşıldı’ dedi.

Ekinci, bu tesislerin birlikte hareket etme fikrinden yola çıkarak, toplu alım başta olmak üzere verimli bir işletme sistemi ve kar eden verimli tesisler kazandırmaya yönelik çalışma başlattıklarını bildirdi. Ekinci, ‘Ne yazık ki yalnız kaldık, sözümüz daha ileri gidemedi, yalnız ve sahipsiz kaldık. Bu birliktelik olmadığı için bu mevcut modern tesisler atıl denecek kapasite de çalışmaktadır. Verimsiz ve karsız kuruluşlar durumuna gelmiştir. Korkuyoruz ki; tesis çöplüğe dönüşmemesi. Gerek ülke gerek de Yozgat ekonomisi için acı bir tablo.. Söylenecek çok şey var ama bu kadar la yetiniyorum’ ifadelerini kullandı.