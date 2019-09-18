BESiCiLiKTE KALiTE ARTIYOR

Yozgat’ta yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yılsonu itibariyle ‘Hastalıktan Ari İşletme’ sayısı 15 olarak açıklanırken, bu yılsonuna kadar bu işletmelere yenilerinin ekleneceği bildirildi. Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması, hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulandığı hatırlatıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğünce IPARD-I kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan ADD Tarım ve Hayvancılık İşletmesi, daha önce almış olduğu ‘Hastalıktan Ari İşletme’ belgesi için tekrar kontrole tabi tutuldu. IPARD-I kapsamında yaklaşık 750 bin lira yatırım tutarı bulunan, yüzde 65 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe desteğiyle kurulumu gerçekleştirilen ADD Tarım ve Hayvancılık İşletmesi Projesi, daha önce almış olduğu hastalıktan ari işletme belgesi ile ilgili yıllık kontrole tabi tutuldu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde çalışan deneyimli Veteriner Hekimler tarafından kontrolleri gerçekleştirilen işletmede, hayvanlardan kan alındı, aşılama çalışması yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat’ta kurum tarafından desteklenen, Avrupa Birliği Standartlarına sahip birçok hayvancılık işletmesinin bulunduğunu söyledi. Türker, ‘’Bunların bir kısmı Ari İşletme Sertifikasına da sahiptir. Yüksek standartlara sahip projelerle Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tüm çalışmalarımız devam etmektedir” dedi. Hayvan sağlığının korunması yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi sağlayan çalışmalar kapsamında, Akdağmadeni’nde 6, Merkezde 3, Sorgun ve Şefaatli ilçelerinde 2’şer, Boğazlıyan ve Saraykent ilçelerinde de birer işletmeye hastalıktan ari işletme sertifikasının geçen yılsonu itibariyle verildiği kaydedildi. Yozgat’ın Türkiye genelinde en fazla ari işletmeye sahip 10 ilden birisi olduğuna dikkat çekilerek, önümüzdeki yıllarda ari işletme sayılarının katlanarak artacağı, Yozgat’ın hayvan hastalıkları, damızlık hayvan temini açısından en güvenilir illerden bir tanesi olduğunun altı çizildi. Yozgat’ta hastalıktan ari işletme sertifikasının karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, teknik ve hijyenik şartlara uygun, tüm hayvanları şap, tüberküloz ve brusella ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine verildiği de hatırlatıldı. Hastalıktan ari işletmelerin işletmeye ait her türlü kayıtları tutmaları, hijyen ve hayvan refahı kurallarını uygulamaları gerektiği, bu işletmelerde her yıl gerekli hastalık ve hijyen şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair gerekli denetim ve analizler yapılmakta olduğuna vurgu yapıldı. İnsan sağlığı ve hayvan refahı konularına önem verildiği vurgulanarak, ‘Üreticileri teşvik etmek için hayvan başına 450 lira destek verilmektedir. Gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını arttıran Veteriner Hekimlerinin sahada üreticilerle bire bir görüşerek, konu hakkında bilgilendirmeler yapıyor. 2020 yılına kadar hayvan refahı ve hijyen koşulları uygun olan tüm işletmelerin Hastalıktan Ari İşletme olmasına yönelik çalışmalar devam edecektir’ denildi.