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Besi destekleri ödeme tarihi belli oldu

Besicilere destekleme ödemeleri ay sonunda ödenmeye başlayacak.

26 Mayıs 2020 Salı 00:17
Besi destekleri ödeme tarihi belli oldu

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilere 6,6 milyar lira destekleme ödemesinin Mayıs ayı sonu itibariyle yapılacağını söyledi.  Bakan Pakdemirli, hayvancılık desteklemeleri kapsamında haziran ayında 131 milyon lirası besi desteğinin ödeneceğini söyledi. Pakdemirli, “Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Besi Destekleri ödeme Tarihi Belli Oldu
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