Bereketli olsun Resul

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından desteklenen çiftçilerden oluşan İnceçayır Köyü’nden Resul Karakavak, tüm engeline rağmen toprağını işleyip, yeni ürünler elde etmek için büyük mücadele veriyor. Karakavak, bir hafta önce biçimini yaptığı macar fiğin yerine ikinci ürün olarak silajlık mısır ve soya fasulyesi ekerek yine örnek oldu.

Macar fiğ hasadının ardından tarlanın yeniden sürülerek hazırlandığı ve 26 Haziran’da ikinci ürün ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Özdemir;

"Yozgat’ta bazı çiftçilerimizce münferit olarak ikinci ürün ekilmektedir. Tarım İl Müdürlüğü olarak bununla ilgili demonstrasyon yaparak Yozgat’ta belirli ürünlerde İkinci ürün yetiştirildiğini çiftçilerimize göstermek ve duyurmak gayesiyle ikinci ürün demonstrasyonu yaptık. İnşallah hava şartları müsait gittiği takdirde Ekim ayı içerisinde mısır ve soyayı silaj yaparak hasat etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

