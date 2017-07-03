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Bereketli olsun Resul

İnceçayır Köyü’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Resul Karakavak’ın yaklaşık 10 gün önce hasadı yapılan macar fiğ yerine ikinci ürün olarak "Silajlık Mısır" ve "Soya Fasulyesi" ekimi yapıldı. 

Bereketli olsun Resul

İnceçayır Köyü’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Resul Karakavak’ın yaklaşık 10 gün önce hasadı yapılan macar fiğ yerine ikinci ürün olarak "Silajlık Mısır" ve "Soya Fasulyesi" ekimi yapıldı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26
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Bereketli olsun Resul

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından desteklenen çiftçilerden oluşan İnceçayır Köyü’nden Resul Karakavak, tüm engeline rağmen toprağını işleyip, yeni ürünler elde etmek için büyük mücadele veriyor. Karakavak, bir hafta önce biçimini yaptığı macar fiğin yerine ikinci ürün olarak silajlık mısır ve soya fasulyesi ekerek yine örnek oldu. 
Macar fiğ hasadının ardından tarlanın yeniden sürülerek hazırlandığı ve 26 Haziran’da ikinci ürün ekimi gerçekleştirildiğini aktaran Özdemir; 
"Yozgat’ta bazı çiftçilerimizce münferit olarak ikinci ürün ekilmektedir. Tarım İl Müdürlüğü olarak bununla ilgili demonstrasyon yaparak Yozgat’ta belirli ürünlerde İkinci ürün yetiştirildiğini çiftçilerimize göstermek ve duyurmak gayesiyle ikinci ürün demonstrasyonu yaptık. İnşallah hava şartları müsait gittiği takdirde Ekim ayı içerisinde mısır ve soyayı silaj yaparak hasat etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. 
 

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