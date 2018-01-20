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BELGESİZE İZİN YOK!

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çevre illerindeki besi hayvanlarında görülen hastalıklar nedeniyle, hayvan girişlerini yakın takibe aldıklarını, il genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının açık olduğunu söyledi.

BELGESİZE İZİN YOK!

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çevre illerindeki besi hayvanlarında görülen hastalıklar nedeniyle, hayvan girişlerini yakın takibe aldıklarını, il genelinde bulunan tüm hayvan pazarlarının açık olduğunu söyledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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BELGESİZE İZİN YOK!

-Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özdemir, pazarların açık olduğunu belirtip, uyarılarda bulundu...

Özdemir, ‘Sorgun ilçemizde bir işletmede, dışarıdan getirilen hayvana bağlı bir sorun görüldü ama zamanında müdahale edilerek, hastalık bertaraf edildi. Çevre illerimizdeki hayvanlarda görülen hastalıklar nedeniyle, ilimize hayvan girişlerindeki kontrolleri artırıp, tedbirler aldık’ dedi.

Çorum, Çankırı, Amasya, Samsun ve Kırıkkale ile birlikte Yozgat’ta da hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapalı olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığına dikkat çeken Özdemir, Yozgat il genelinde aktif olan 5 hayvan pazarının da açık olduğunun altını çizdi. Özdemir, Yozgat merkez ile birlikte Boğazlıyan, Yerköy, Kadışehri, Çekerek ilçelerinde hayvan pazarlarının bulunduğunu, bu pazarların da belirli günlerde açık olduğunun altını çizdi. Özdemir, ‘Çevre illerimizdeki hayvanlarda sıkıntı olması üzerine güvenlik birimleri ile birlikte tüm bölgelerde, hayvan girişlerinin yapılabildiği alanlarda önlemler alındı. Hayvan Pazarları, daha önce gece açılıyordu bunu yasakladık. Çünkü, gece hem kaçak girişler oluyor hem de özellikle buzağılarda gece hastalığı oluşuyor. Pazarlarımızda gün doğumundan itibaren hayvan girişi kontrolleri yapılarak gerçekleştiriliyor’ diye konuştu.

BESİCİLER UYARILDI

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, besicilerin hayvan alımlarında ve nakillerinde pasaportu bulunmayanlara itibar etmemelerini istedi. Özdemir, ‘Bir işletmemizde belgesiz hayvan girişine bağlı görülen hastalık zamanında müdahale edilerek, söndürüldü. O nedenle besicilerimizden, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan kesinlikle belgesi, izin belgesi bulunmayan hayvanlardan uzak dursunlar, nakil yapılmasına izin vermesinler. Bu sadece kendi hayvanına değil, ilimizdeki tüm hayvanlara yayılma ihtimalini de gündeme getirebilir. Ekiplerimiz, güvenlik birimleriyle birlikte gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belgesiz hayvan nakline izin verilmiyor. Hayvanlar pazara kontrolsüz sokulmuyor. Tüm bunlar sağlıklı bir yapıya sahip olan ilimizdeki hayvanların sağlıklarının bozulmaması içindir’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 19.01.2018 19:29
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