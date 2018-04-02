BELGESiZ GEÇiŞ YASAK!

Bir işletmede bir hayvanda görülen bulaşıcı bir hastalığın, çok kısa bir süre içerisinde işletmedeki tüm hayvanları, sonrasında tüm köyü, oradan tüm ilçe hatta il geneline yayılabilmekte olduğuna dikkat çekildi. Kontrolsüz hayvan hareketleri ile de bu hastalık diğer illerdeki hayvanlar da bulaştırıldığının altı çizildi. Hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulmasının zorunlu olduğu hatırlatılarak, hayvan sahipleri uyarıldı. Kurum bünyesinde görevli Veteriner Hekimler ile jandarma, emniyet, belediye zabıtası tarafından özellikle hayvan pazarlarının açık olduğu günlerde koordineli bir şekilde yol kontrollerinin yapılacağı kaydedildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bu amaçla Jandarma, Emniyet birimleri, Belediye Zabıtası, İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimlerin katılımı ile ‘Hayvan Hareketleri’ konulu eğitim toplantısı düzenledi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaatin Özdemir, yetiştiricilerin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları sevk etmemelerini istedi. Özdemir, gerek yol kontrollerinde, gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan hayvanların pazar yerine girişine izin verilmeyeceğini, belgesiz hayvan nakli yapan yetiştiricilere ve nakil vasıtası sahiplerine idari işlem uygulanacağını anlattı. Özdemir, ‘’Yol kontrollerinde veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 548 lira, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 85 lira, nakil vasıtası sahiplerine ise bir milyon 834 lira idari para cezası uygulanacaktır’’ dedi.

Özdemir, il dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması zorunlu olduğunun altını çizerek, ‘’Hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıkları İller arasında yayılma riski nedeni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile koyun-keçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların il dışına sevkine izin verilecektir. Ömründe İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlara ilk aşılamayı takip eden 21-30 gün sonra rapel aşılama yapılacak, rapel aşılamayı takip eden 7 gün sonra il dışına sevkine izin verilecektir’’ uyarısında bulundu.

