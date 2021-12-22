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BELDEYE SERA TESiSi

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde tarımsal üretimi destek amaçlı iki sera tesisinin kurulmasına yönelik protokol imzalandı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:12
BELDEYE SERA TESiSi

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde iki sera tesisinin kurulmasına yönelik hazırlıklara başlanıldı. Özükavak Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün desteği ile kurulacak olan sera tesisleriyle ilgili incelemelerde bulunuldu. Çekerek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şahabettin Murat, teknik ekibiyle birlikte Özükavak Beldesini ziyaret etti. Tarım İlçe Müdürü Murat, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal ile birlikte beldede kurulacak sera tesisleriyle birlikte, kurulum çalışmaları tamamlanan süt toplama merkezini gezip, bilgi aldı. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldenin kalkınması, ekonomik yönden güçlenip, üretime yönelmesine yönelik yürüttükleri mücadele sonucunda bir ilke daha imza atacaklarını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyefendinin destekleri ile yerelden kalkınma modeli olarak başlattığı çalışma kapsamında vatandaşımıza balık yemek değil balık tutmayı öğretmek adına ev ekonomisine destek amaçlı kuracağımız iki adet kapalı damla sulama sistemli seramızın imzalarını attık. Sera ile ilgili çalışmaları başlattık. Örnek proje olacağını düşünüyoruz. Bir hafta içinde kurulumu gerçekleştirerek olan seralarımızda yılın 12 ayı ürün alınacaktır’’ diye konuştu. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, beldede bin 500 litre kapasiteli süt toplama ünitesiyle ilgili olarak da konuklarını bilgilendirdi. Süt alımının devam ettiğini bildiren Ünal, belde ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayan tesisin süt hayvancılığı yapan belde halkına da destek olduğunun altını çizdi. Beldede hayvan varlığının küçükbaş olmakla beraber, büyük baş olarak sağmal hayvan varlığının da artmaya başladığına dikkat çeken Ünal, belde halkının önemli geçim kaynaklarından birisinin de hayvancılık olduğunun altını çizdi. 

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