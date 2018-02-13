Bayilere eğitim

Piyasaya arz edilen gübrelerin üretim aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik olarak geliştirilen takip sistemi uygulamasının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladığı hatırlatıldı.

Gübre Takip Sistemini, bayilerin işyerleri ve depolarına kurmakla yükümlü oldukları belirtilerek, kamera sistemi hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Gencer, Gübre Takip Sistemi il sorumlusu Ziraat Mühendisi Özcan Demir ile birlikte bayileri konuyla ilgili bilgilendirip, sorularını yanıtladı.