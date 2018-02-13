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Bayilere eğitim

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, gübre satışlarında uyulması gereken kurallar hakkında bayilere eğitim verdi.

Bayilere eğitim

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, gübre satışlarında uyulması gereken kurallar hakkında bayilere eğitim verdi.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Bayilere eğitim

Piyasaya arz edilen gübrelerin üretim aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına yönelik olarak geliştirilen takip sistemi uygulamasının 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladığı hatırlatıldı.
Gübre Takip Sistemini, bayilerin işyerleri ve depolarına kurmakla yükümlü oldukları belirtilerek, kamera sistemi hakkında katılımcılar bilgilendirildi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Gencer, Gübre Takip Sistemi il sorumlusu Ziraat Mühendisi Özcan Demir ile birlikte bayileri konuyla ilgili bilgilendirip, sorularını yanıtladı.

Son Güncelleme: 12.02.2018 18:47
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