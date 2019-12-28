Batı kültürü değil!

YOZGAT’ta hindi ve kazı satışı yapan üreticiler hindi ve kaz tüketmenin batı kültürüyle ilgisi olmadığını belirttiler. Hindi ve kaz tüketmenin Batı kültüründeki Noel kutlamalarına dayandırılmasına tepki veren satıcılar hindi ve kazların hava soğuyunca tüketildiğini hatırlattılar. Yozgat’ta havaların soğumasıyla birlikte hindi ve kazlara olan ilgi de arttı. Satıcılar ise bu aylarda satılan kaz ve hindiyi batı kültürüne dayandıranlar olduğunu, bundan dolayı bazı vatandaşların da satın alma konusunda tereddüt yaşadıklarını bildirdiler. Yozgat’ta geçmiş yıllardan bu yana hindi ve kaz tüketildiğini hatırlatan satıcılar, “Bu aylarda havalar soğur. Hindi ve kazlar iyice yağlanarak etleri lezzetlenir. Bundan dolayı kışın tüketimi artar. Bizdeki tüketimin batı kültürüyle hiçbir ilgisi yoktur” dediler. Yozgat’ın köylerinde ve çiftliklerinde yetişen kazlar kilosuna göre 100 ila 150 lira arasında satışa sunuluyor. Hindiler de yine 150 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Yöresel yemek arabaşı başta olmak üzere pilav, kaz çorbası, hindi haşlama, hindi kapama gibi yemeklerde hinde ve kaz eti tercih ediliyor. Üreticiler, bir tarım memleketi olan Yozgat’ta kanatlı hayvancılığın geliştirilmesini ve desteklenmesini talep ediyorlar.

