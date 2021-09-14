Başvurular devam ediyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve Genelgesinde belirtildiği üzere 1 Eylül 2021 tarihinde başlayan başvuruların 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu. Açıklamada, ‘’Üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için arazilerinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 30 Haziran 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerimiz Bakanlığımızca uygulamada olan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaktır’’ denildi.