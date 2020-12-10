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Başvurular başladı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklerinden yararlanmak isteyenlerin başvurusunu kabul etmeye başladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:25
Başvurular başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 14’üncü etap kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirdi.  Özkaya, ‘’Yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsayan yatırım konularına hibe desteği sağlanacaktır’’ dedi. Özkaya, kırsal alanlarda tarımsal ürünlere yönelik yatırımlardan, Yenin tesisler için 3 milyon, Kısmen yapılmış, tamamlanmayan tesisleri 2 milyon, kapasite artırımı için bir milyon 500 bin, teknoloji yenileme için de bir milyon 500 bin lira hibe verileceğini kaydetti. Özkaya, ‘’Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250 bin liradır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Kalan yüzde 50'lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacaktır. İsteklilerin başvurularını 6 Mart 2021 tarihine kadar yapılmaları gerekmektedir’’ diye konuştu.

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Başvurular Başladı
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