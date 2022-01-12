Başvurular başladı

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtildi. Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin alımına yüzde 50 hibe desteği verileceği kaydedildi. Yapılan açıklamada, hibe desteği verilecek yatırım konuları şu şekilde sıralandı: ‘’Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.” Başvuru sahiplerinde arana özellikler ise şu şekilde sıralandı: ’’Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak, Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler, kendilerine ait arazilerde veya en az üç yıl ve üzeri (Lineer sistem ve Center Pivot sistemde en az 5 yıl) süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.” Başvurular 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2022 tarihinde sona ereceğini belirtilen açıklamada, “ Hibe desteği tutarı ve oranının esas mal alım tutarı gerçek ve tüzel kişiler için bir milyonu geçemez. Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bizzat yapılır. Başvurular, bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanan proje dosyası ile yapılır” ifadeleri kullanıldı.