Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105082
ALTIN
226.549
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0299
EURO
6.0338

Başkan seçildi

YERKÖY ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Cahit Metin seçildi. Belediye Düğün Salonundaki genel kurulda, mevcut başkan Bahri Yılmaz ve Cahit Metin'nin listeleri yarıştı.

Başkan seçildi

YERKÖY ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına Cahit Metin seçildi. Belediye Düğün Salonundaki genel kurulda, mevcut başkan Bahri Yılmaz ve Cahit Metin'nin listeleri yarıştı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
10 Okunma
Başkan seçildi

Seçimde 74 delegeden 42'sinin oyunu alan Cahit Metin başkan seçilirken, Bahri Yılmaz 32 oyda kaldı. Seçim sonrası konuşan Metin, ilçede bulunan çiftçilere en iyi hizmeti vermek için tüm caba ve gayreti göstereceğini söyledi. Görevini layıkıyla yapacağını ifade eden Metin, "Bizlere teveccüh gösterip başkan seçen tüm delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan seçilmemle birlikte her zaman çiftçi kardeşlerimle birlikte olup onların sorunlarıyla yakından ilgileneceğim. İnanıyorum ki ziraat odası olarak ilçemizin ve köylerimizin kalkınması için her şeyi yapacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yerköy
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zahmetsiz tarıma yakın takip
Zahmetsiz tarıma yakın takip
HASTALIK YOK!
HASTALIK YOK!
Çiftçilere kenevir eğitimi
Çiftçilere kenevir eğitimi
Destekler anlatıldı
Destekler anlatıldı
Yumurta tüketimi artıyor
Yumurta tüketimi artıyor
Serada domates üretimi
Serada domates üretimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim