Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102640
ALTIN
188.915
DOLAR
4.5038
STERLİN
5.9986
EURO
5.2606

BARAJDA GERi SAYIM

YERKÖY İlçesinde, tarım alanlarını  sulayarak, üründe çeşitliliği artırıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünlerin alınmasına katkı sağlayacak olan İnandık Sulama Barajı ile ilgili çalışmalara hız verildi.

BARAJDA GERi SAYIM

YERKÖY İlçesinde, tarım alanlarını  sulayarak, üründe çeşitliliği artırıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünlerin alınmasına katkı sağlayacak olan İnandık Sulama Barajı ile ilgili çalışmalara hız verildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
171 Okunma
BARAJDA GERi SAYIM

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden gelen kamulaştırma ekibi Belkavak Köyü'nde konuşlanıp, köylülerle görüştü. Teknik ekip elamanları, köylülere barajın yapılacağı alan ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra baraj hakkında bilgi verdi. Barajın hizmete açılmasıyla birlikte toplanacak su ile Yerköy ilçesiyle birlikte Kırıkkale bölgesindeki tarım alanlarının sulanacağı kaydedildi.
YERKÖY ilçesinde verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajının yapımının yatırım programına alınmasının ardından istimlak ile ilgili köylülerle görüşmelere başlanıldı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu üyeleri, Yerköy İnandık Barajı rezervuar alanının bir kısmı, Baraj aksına ve kil malzeme sahasına ulaşım yolları ile kil malzeme sahasına giren taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile toplantı yaptı, uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirdi. İnandık Barajı tamamlanıp, hayata geçirilmesi halinde, Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının sulanıp, üründe çeşitlilik artırılacağı, daha fazla ve kaliteli ürünlerin alınabileceği kaydedildi. 139 milyon yatırım bedelli, yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31.1 metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj, hizmete açıldığı zaman bölgedeki 2 bin 875 hektar alan sulanabilecek. Bu sayede Yerköy ile Kırıkkale arasında ki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tarımın fotoğrafı
Tarımın fotoğrafı
HAYVANCILIK iVME KAZANDI
HAYVANCILIK iVME KAZANDI
Süt üretimi arttı
Süt üretimi arttı
VERiM ARTTI
VERiM ARTTI
Anıza ekimde tam başarı
Anıza ekimde tam başarı
Zirai ilaçlar öldürüyor
Zirai ilaçlar öldürüyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim