BARAJDA GERi SAYIM

Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden gelen kamulaştırma ekibi Belkavak Köyü'nde konuşlanıp, köylülerle görüştü. Teknik ekip elamanları, köylülere barajın yapılacağı alan ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra baraj hakkında bilgi verdi. Barajın hizmete açılmasıyla birlikte toplanacak su ile Yerköy ilçesiyle birlikte Kırıkkale bölgesindeki tarım alanlarının sulanacağı kaydedildi.

YERKÖY ilçesinde verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajının yapımının yatırım programına alınmasının ardından istimlak ile ilgili köylülerle görüşmelere başlanıldı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu üyeleri, Yerköy İnandık Barajı rezervuar alanının bir kısmı, Baraj aksına ve kil malzeme sahasına ulaşım yolları ile kil malzeme sahasına giren taşınmazların kamulaştırılmasına yönelik taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile toplantı yaptı, uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirdi. İnandık Barajı tamamlanıp, hayata geçirilmesi halinde, Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının sulanıp, üründe çeşitlilik artırılacağı, daha fazla ve kaliteli ürünlerin alınabileceği kaydedildi. 139 milyon yatırım bedelli, yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31.1 metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj, hizmete açıldığı zaman bölgedeki 2 bin 875 hektar alan sulanabilecek. Bu sayede Yerköy ile Kırıkkale arasında ki tarım arazilerinde sulu tarıma geçilerek daha bol ve kaliteli ürün alınabilecek.