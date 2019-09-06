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Balın Merkezi Çayıralan

BAL üretiminde önemli potansiyele sahip Çayıralan ilçesinde 4 bin 291 adet arı kovanı bulunduğu bildirildi.

Balın Merkezi Çayıralan

BAL üretiminde önemli potansiyele sahip Çayıralan ilçesinde 4 bin 291 adet arı kovanı bulunduğu bildirildi.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Balın Merkezi Çayıralan

Doğal ortamda üretilen balı ve kaynak sularıyla meşhur Çayıralan ilçesinin hayvan varlığı ve tarımsal üretim verileri açıklandı.
Yozgat İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, ilçenin tarım ve hayvancılık potansiyeliyle ilgili hazırladığı raporu mecliste gündeme taşıdı.
Komisyon Başkanı Muktat Erdem, ilçede kayıtlı 4 bin 291 adet arı kovanı bulunduğunu ifade etti. İlçede 10 bin 35 adet büyükbaş, 112 adet manda, 14 bin 253 koyun ve 923 adet keçinin envanterde kayıtlı olduğu bilgisini aktardı.
İlçenin tarımsal potansiyeline de değinen Erdem, ilçede 32 bin 560 dekar alanın çayır ve mera alanı olduğunu, diğer kalan kısımlarda ise 62.863,86 dekar alanda buğday, 6.005,05 dekar alanda arpa, 11.760,45 dekar alanda nohut, 1.221,62 dekar alanda mercimek, 1.524,53 dekar alanda fiğ, 1.814,36 dekar alanda yonca, 851,09 dekar alanda korunga ve 3.256,20 dekar alanda çerezlik ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:31
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