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BAL ORMANI KURULUYOR

YOZGAT’ın Çayıralan ilçesinde ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlanan proje kapsamında 2017 yılında tesis edilen Lavanta Bahçelerinin ardından Çekerek ilçesindeki baraj suları çevresinde de Bal Ormanı oluşturmak amacıyla Lavanta bitkisi dikimlerine başlandı.

BAL ORMANI KURULUYOR

YOZGAT’ın Çayıralan ilçesinde ORAN Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlanan proje kapsamında 2017 yılında tesis edilen Lavanta Bahçelerinin ardından Çekerek ilçesindeki baraj suları çevresinde de Bal Ormanı oluşturmak amacıyla Lavanta bitkisi dikimlerine başlandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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BAL ORMANI KURULUYOR

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla baraj etrafında ağaçlandırma ve Lavanta bitkisi dikimi yapıldığını söyledi. Başkan Çakır, ‘Oluşturulmaya çalıştığımız Bal Ormanın da dikimini yaptığımız Lavanta Bal Arıcılığı için önemli bir bitki türüdür. Ağaçlarımız büyüdüğünde ilçemizde Balıkçılığın ve bal üretiminin merkezi haline gelecektir’ dedi.
Çayıralan ilçesinde 2017 yılında bir yılını arazide tamamlamış lavanta bitkisinin ortalama tek seferde yaş saplı çiçek veriminin 400-500 gram civarında olduğu bir sonraki yıl bunun 2 kiloyu geçtiği kaydedildi. Lavanta çiçeğinin başarılı bir şekilde yetiştirilmesiyle alternatif ve yüksek getirili faaliyet alanı oluşturulacağına dikkat çekilerek, ortalama bal verimi dekardan 25 kilo lavanta balı alınabileceği kaydedildi. Lavanta balının yüksek fiyatla alıcı bulduğunun da altı çizilerek, özellikle internet üzerinden kurutulmuş saplı veya tomurcuk satışı oldukça karlı olduğu, bunun için kurutma konusunda eğitim ve tesisler teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. Çayıralan ilçesinde tesis edilen Lavanta bahçelerinden sonra Çekerek ilçesinde tesis edilmeye çalışılan Lavanta bal ormanı ile Yozgat’ın uzun vadede önemli bir gelir kapısını daha açabileceğine vurgu yapıldı. 
 

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