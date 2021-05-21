Baklagil üretimi konuşuldu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hasadı başlayan kırmızı mercimeğin yanı sıra yeşil mercimek ile nohut ekimi yapan bölgelerin Ziraat Odası Başkanlarıyla müdahale alım fiyatları hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Ziraat Odası Başkanları sürece ilişkin talep ve beklentilerini dile getirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ile birlikte Kırşehir-Boztepe, Mardin-Derik, Kırıkkale-Delice, Şanlıurfa-Hilvan, Kırşehir-Kaman, Konya-Kulu, Mardin-Midyat, Diyarbakır-Sur ve Ankara-Şereflikoçhisar Ziraat Odası başkanları da katıldı.