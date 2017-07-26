Bahçeler şenlendi

Bakımı yapılan meyve bahçeleri havaların ısınmasıyla birlikte cömertliğini göstererek meyvelerini sunmaya başladı.

Yozgat’ın köylerinde ve şehir dışına inşa edilen hobi bahçeleri ve bağ evlerinde yetişen meyveler iştahla tüketilmeye başlandı.

Havaların ısınması ve yaz döneminde başta erik, kayısı ve kiraz gibi meyveler olmak üzere Yozgat iklimine uygun meyve türleri dalından toplanmaya başladı.

Yerli salatalık ve domates gibi ürünler de dalından koparılarak, taze bir şeklide tüketiliyor.

Elmalar henüz olgunluk aşamasına ulaşmazken, üzüm bağlarında da üzümler dalından koparılacağı günleri bekliyor.

Bu yıl erik ve kayısının bol olduğunu bildiren köylü üreticiler, ilimizde meyveciliğin sadece hobi amaçlı ve ihtiyaç doğrultusunda yapıldığını belirterek, yörede büyük meyvecilik projelerinin uygulanması durumunda daha olumlu sonuçlarla daha fazla meyve alınabileceğini ifade etti.

Köylü meyve üreticileri vatandaşlara bir uyarı dada bulunarak, tezgahlarda ‘yerli’ diye satılan ürünlere dikkat edlimesi çağrısında bulundu.

Köylü meyveciler, “İl merkezine pazar tezgahlarına kadar inecek, ticari gelir elde edilecek bollukta meyve söz konusu değildir. Yerli ürün alırken ürünün kaynağını vatandaşlar iyi tetkik etsinler” uyarısını yaptı.

Haber:M.TEKER