-Bağrıbütün’e bilimsel bakış

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Bahçe Bitkileri Bölümünden Yard. Doç. Dr. Aysen Koç ve Yard. Doç. Dr. Gökçen Yakupoğlu ile birlikte Aydıncık ilçesinde yetişen kavunları tarlada inceleme imkanı buldu. Bozok Üniversitesi’nin Aydıncık Belediyesi ile ortaklaşa yürüteceği proje kapsamında, yöreye özgü Bağrıbütün kavununun üretim kalitesini arttırmak, ürünün genetik saflığını kaybetmemesi için üretimde izolasyon malzemesi kullanarak, yabancı tozlanmalardan koruyup, elle döllenme çalışmasına yönelik ön çalışma yaptı. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, önümüzdeki yıl Bağrıbütün kavununun analiz çalışmalarının tamamlayıp, coğrafi işaretleme patent çalışmaları için gereken analizleri yaparak, yer muzunun tüm Türkiye ye tanıtılması için gereken çalışmaların başlatılacağını ifade etti.