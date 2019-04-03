Bağrıbütün ekim alanı artıyor

Değişik aroması nedeniyle ‘yer muzu’ olarak da adlandırılan bağrı bütün kavunu ekim alanlarının 2013 yılında başlatılan çalışmalar doğrultusunda önemli aranda arttığı kaydedildi. Önceki yıllarda yaklaşık bir-iki dönümlük alanda ekilen bağrı bütün kavununun ekim alanının 100 dönümün üzerine çıktığı, talebinde arttığının altı çizildi. Farklı bir kokusu ve tadının bulunduğu, bu türün her bölgede yetişmediğinin altı çizildi. 2013 yılında kaymakamlık öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi Pamukluk bölgesinde hazırlanan bir dekar alanda ekimi yapılan kavuna olan talebin artmasıyla ekim alanının da 100 dönümün üzerine çıktığı bildirildi.