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Bağcılık geliştiriliyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, bir dönem Türkiye’nin en kaliteli sofralık yaş üzümün yetişip, üzümden pekmez, çocukların ekmeklerine sürülüp, günümüzde çikolata olarak bilinen çalma gibi gıda maddelerinin üretildiğini hatırlatarak, eski günlere dönülebilmesine yönelik ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Bağcılık geliştiriliyor

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, bir dönem Türkiye’nin en kaliteli sofralık yaş üzümün yetişip, üzümden pekmez, çocukların ekmeklerine sürülüp, günümüzde çikolata olarak bilinen çalma gibi gıda maddelerinin üretildiğini hatırlatarak, eski günlere dönülebilmesine yönelik ciddi adımlar attıklarını söyledi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Bağcılık geliştiriliyor

Vali Yurtnaç, İl Özel İdaresi Ar-Ge Projeleri kapsamında desteklenen ‘Yozgat Bağcılığını Geliştirme Projesi Asma Fidanı Üretim Ünitesinin Kurulması’ kapsamında,  Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde dağıtımı yapılan tüplü Asma Fidanlarının toprakla buluşturulup, takiplerinin de ilgili kurumlar tarafından yapıldığını kaydetti. Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi ile İl Özel İdaresi’nin birlikte tarım sektörü ile sanayinin buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptığını vurguladı. Vali Yurtnaç, ‘’Bunlardan bir tanesi de bağcılığın geliştirilmesi ile alakalı. Yüzlerce yıl ötesine gittiğimizde Yozgat üzüm konusunda bölgede bilinen bir yer ama çeşitli hastalıklar nedeni ile bunun ortadan kalktığını görüyoruz. Şefaatli ilçemiz Karanlıkdere mevkiinde bağcılığın gelişmesi ile ilgili çalışmalar yürütüldü, master plan yapıldı. 12 ilçemizde bağcılığı geliştirme amaçlı projeyi üniversitemizle beraber başlattık, devam ediyor’’ dedi.

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