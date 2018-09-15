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Bağcılık gelişiyor

YOZGAT’ı, sofralık yaş üzüm üretiminde yeniden eski günlerine dönebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında toprakla buluşturulan asma fidanları gelişimini sürdürüyor.

Bağcılık gelişiyor

YOZGAT’ı, sofralık yaş üzüm üretiminde yeniden eski günlerine dönebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında toprakla buluşturulan asma fidanları gelişimini sürdürüyor.

15 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Bağcılık gelişiyor

Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi Ar-Ge Projeleri kapsamında destek verdiği ‘Bağcılığı Geliştirme’ Projesi ile iki dönüm ve üzerinde bağı bulunan 19 çiftçiye geçen yıl dağıtımı yapılan 5 bin tüplü asma fidanı gelişmeye başladı. Yozgat’ta bitme aşamasına gelen bağcılığı yeniden canlandırmak amacıyla, bölgede hastalıklara karşı dirençli aşılı asmalar geliştiğinde hem sofralık üzüm toplanıp, hem de yapraklarının değerlendirilebileceği kaydedildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi ile İl Özel İdaresi’nin tarım ve sanayiyi buluşturma noktasında çalışmalar yaptığını hatırlatarak, bağcılığı geliştirme projesinin de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç, ‘’Yüzlerce yıl ötesine gittiğimizde Yozgat üzüm konusunda bölgede bilinen bir yer ama çeşitli hastalıklar nedeni ile bunun ortadan kalktığını görüyoruz. Önceki yıllarda üniversite ve valilik ortaklığında Şefaatli ilçemiz Karanlıkdere mevkiinde bağcılığın gelişmesi ile ilgili çalışmalar yürüttük, master plan yaptık. Tüm ilçelerimizde bağcılığı geliştirme amaçlı proje üniversite öncülüğünde yürütülüyor’’ dedi.

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