Bağcılığın gelişmesine destek

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştırma Görevlisi Selda Daler, Bozok Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat İl Özel İdaresi işbirliğiyle Yozgat'ta bağcılığın gelişmesi için hazırlanan projenin, tarım alanı bakımından önemli bir potansiyele sahip Yozgat için önemine dikkat çekti. Yaklaşık 6 milyon dekar alanda tarım yapıldığını aktaran Daler, "Ancak yöredeki ürün çeşitliliği oldukça sınırlı. Büyük oranda tarla tarımının yapılmakta olduğu ilimizde, katma değeri yüksek olan bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yörenin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Yozgat'ın bağcılık tarihinin Hititler dönemine dayandığını, 50 yıl öncesine kadar yöre halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayan Daler, "Bağcılık, yaşlanma ve bakımsızlık, hastalık, bununla birlikte yaşanan kırsal göçler nedeniyle günümüzde verimden düşmüş ve atıl durumda kalmıştır. Bağcılıkta bir diğer önemli problem de yerli çeşitlerin filoksera zararlısıdır. Filokseralı alanlarda, yerli çeşitlerden alınan çeliklerin doğrudan köklendirilmeleri yoluyla ekonomik anlamda bağcılık yapılabilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle bağ tesisinde aşılı asma fidanlarının kullanımı zorunludur" ifadelerini kullandı.

Daler, proje ile bölge ekolojisine uygun, farklı değerlendirme şekillerine sahip, pazar değeri yüksek standart çeşitlerle aşılı asma fidanı ürettiklerini anlattı. Daler, "İlerleyen dönemlerde bu fidanların üreticilere ücretsiz dağıtımının yapılması planlanmaktadır. Böylece bağcılığa olan ilginin artması sağlanarak, Yozgat'ın üzüm üretim merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir. Şu an için yıllık üretim kapasitemiz 10-15 bin tüplü asma fidanı, ilerleyen dönemlerde açık köklü fidanların da üretime dahil edilmesiyle bu kapasitenin 70-75 bin civarına yükseltilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.

