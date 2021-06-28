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Bağcılığa akademik destek

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Emine Sema Çetin tarafından hazırlanarak uygulamaya konulan ‘Aşılı Asma Fidanı Üretim Ünitesinin Kurulması’ projesi kapsamında yetiştirilen bağ çubukları toprakla buluşturulmaya devam ediyor.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:23
Bağcılığa akademik destek

Yozgat’ta, bakımının zahmetli olması nedeniyle eski önemini yitirmeye başlayan yaş üzüm üretiminin yeniden eski günlerine döndürülebilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Yozgat’ta bağcılığın gelişmesi noktasında yürütülen çeşitli projelere katkı sunmak amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Emine Sema Çetin tarafından hazırlanan, ‘Aşılı Asma Fidanı Üretim Ünitesinin Kurulması’ projesi kapsamında yetiştirilen bağ çubukları toprakla buluşturuluyor. Tarım alanlarının büyüklüğü bakımından ülkemizin 5. büyük ili konumunda olan Yozgat’ta yaklaşık 6 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığı, bu arazilerin büyük çoğunluğunun tarla bitkilerine ayrıldığı, bağcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile bölge üreticisine ve ekonomiye büyük katkı sağlanabilmesine yönelik başlatılan çalışmalara üniversiteden de destek geldi. Yozgat bağcılığının yeniden canlandırılmasına yönelik olarak Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Emine Sema Çetin tarafından ‘Aşılı Asma Fidanı Üretim Ünitesinin Kurulması’ projesi hazırlandı. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından, 2017 yılında verilen destek ile proje kapsamında kurulan tesiste asma fidanı üretimi devam ediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Rüstem Cangi ve Doç. Dr. Adem Yağcı ile Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler’in de yer aldığı proje kapsamında kurulan tam donanımlı, modern asma fidanı üretim ünitesinin ildeki tek üretim ünitesi olduğu bildirildi. İçerisinde soğuk hava deposu, termoterapi ve suda bekletme tankları, kaynaştırma odası ve aşı odası ile bir adet seranın yer aldığı ünitede aşılı asma fidanı üretiminin yapıldığı kaydedildi. 2017 ve 2019 yıllarında tesiste üretilen fidanlardan 10 bin aşılı asma fidanı bölge üreticisine ücretsiz olarak dağıtılarak, il genelinde toplamda 100 dekara yakın yeni bağ tesis edildiğinin altı çizildi. •Seyfi Çelikkaya• 

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