Badem dağıtıldı

Aydıncık Belediyesi tarafından ilçe merkezinde vatandaşlara badem fidanı dağıtımı gerçekleşti.

İlkbahar öncesi fidan dağıtımı yapan belediye, vatandaşların fidanları bahçelerine dikmesini talep etti.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, badem ağacının gelir getirici ağaç türleri arasında olduğunu belirtti.

İlçe ikliminin de badem yetiştiriciliği açısından uygun olduğunu anlatan Ahmet Koçak, “İnşallah çocuklarımız ileriki yıllarda dağıtılan bu fidanların meyvesini yer” dedi.