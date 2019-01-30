Badem Bahçeleri kuruldu

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, meyve ağaçlarını artırmak amacıyla Yozgat’ta badem fidanı dikimi yaptı. Köylerde azalan meyve ağaçlarını artırmak, köylerde yaşayan vatandaşları meyveciliğe teşvik etmek amacıyla, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 köye 9 bin 500 adet badem ağacı fidesi dikimi yapıldı. Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, devlet ormancılığı yerine millet ormancılığının bakanlık tarafından misyon olarak kabul edildiğini, bu kapsamda toprak yapısı uygun olan köylere farklı türde meyve fidanlarının da dikileceğini ifade etti. Diltemiz, “Yozgat'ta program dahilinde 7 milyon 120 bin adet fidan üretimi gerçekleştirildi. ORKÖY Kapsamında Akdağmadeni ilçesi Yünalan köyünde 3 hektar alana 3 bin 500, Çayıralan Yukarıtekke köyünde 2, Bulhasan köyünde 2 olmak üzere 4 dekara 4 bin, Yozgat merkez Güneşli köyünde 2 hektar alana 2 bin olmak üzere toplam 9 bin 500 badem fidesi dikimi yapıldı. Bu bahçeler, gelir getirici tür ağaçlar projesi kapsamında yapılmıştır’’ dedi.