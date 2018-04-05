Aydıncık tarımla geçiniyor

Geriye kalan tarım alanlarında geleneksel tarım ürünlerinden buğday ile birlikte en fazla kuru soğan üretimi gerçekleştiriliyor. Yozgat İl Genel Meclisi, 10 bin 89 nüfuslu Aydıncık ilçesinin tarım ve hayvancılık sektörünü masaya yatırdı. Yozgat İl Genel Meclisi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Mustafa Duran tarafından okundu. Duran, Aydıncık ilçesi topraklarının yüzde 51'inin tarım, yüzde 23'ünün orman, yüzde 22'sinin çayırlık ve meralardan oluştuğunu, ormanla kaplı dağlarında Karadeniz bitkisinin hakim bulunduğuna dikkat çekti. Duran, ‘’Dağlarda yabani fındık, meşe, kayın, çam, ardıç, ıhlamur, dağ elması, ahlat, alıç ağaçları mevcut. İlçe halkının yaklaşık yüzde 90'ı tarımla uğraşıyor. Tarımsal sulama çiftçilerin bireysel çalışmaları ve kooperatif aracılığı ile yapılıyor. İlçe ekonomisi genel olarak kuru soğan üretimine dayalı. Bununla birlikte buğday, arpa, şeker pancarı, fasulye, nohut, patates, yeşil mercimek üretimi de yapılıyor. Toplam tarım arazi miktarı 12 bin 313 hektar. Bu arazinin 8 bin 15 hektarında kuru tarım, 4 bin 300 hektarında ise sulu tarım yapılıyor. 4 bin 941 hektarda buğday, 282,2 hektarda soğan, 347 hektarda mercimek, 20 hektarda patates, 7,8 hektarda şeker pancarı, 96,1 hektarda yem bitkileri, 5 bin 662 hektar alan ise nadasa bırakılıyor. İlçede 810 traktör bulunuyor. 42 bin 900 dekar mera arazisi kiralamaya açık bulunuyor. Meralarda henüz ıslah programı uygulanmamıştır’’ dedi.

Duran, geçen yıl bitkisel ürünler için bir milyon 486 bin 538 lira, hayvansal üretim için 688 bin 702 lira destekleme ödemesi yapıldığını hatırlattı. Duran, ‘’Genç çiftçi projesi kapsamında 10 çiftçinin projesi desteklendi. ÇKS'ye kayıtlı bin 135 çiftçi bulunuyor. Çatak kapsamında 300,4 dekar alanda 5 işletmeye 18 bin 24 lira destek verildi. 10 köy ve 4 mahallede Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri devam ediyor. İlçede 7 bin 495 büyükbaş, 5 bin 704 küçükbaş, 100 manda, 8 bin 250 kanatlı hayvan varlığı bulunuyor. 750 arı kovanı sisteme kayıtlı olmak üzere bin 500 arı kovanı bulunuyor. Kene, şap, kuduz, veba, burusella, çiçek aşıları düzenli yapılıyor’’ diye konuştu.