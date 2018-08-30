Ayçiçeğinde yerli tohum denemesi

Ekilen yerli hibrit çeşitlerin çiftçilere tanıtım ve bilgilendirilmesi, Yerköy İlçesi Delice köyündeki demonstrasyon alanında yapıldı. Yozgat Tarım-Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, alternatif ürünlerle çiftçilerin gelirlerini artırmak, yerli tohumlarla üretim yapılmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Özdemir, ‘’İlimizde ekiliş alanı son yıllarda artan çerezlik ayçiçeğinde, yerli hibrit tohum kullanılarak üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2 yıldır ayçiçeği deneme ve demonstrasyonları yapmaktayız. Ülkemizde hibrit ayçiçeği tohumlarında genellikle yabancı çeşitler kullanılmaktadır. Son yıllarda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerimiz tohum ıslahı üzerinde yoğun çalışmalar yürütmekte olup yüksek verimlere sahip yerli tohumlar geliştirmektedirler. Bizim amacımız Bakanlığımız enstitülerinin geliştirmiş olduğu bu yerli tohumların çiftçilerimiz arasında ekimini yaygınlaştırarak yerli tohumlarla üretim ve verimi artırmaktır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, geçtiğimiz yıl Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği 5 çeşidin deneme ekimini yaptıklarını, bu çeşitlerden Yozgat’ın ekolojik şartlarına Ahmetbey ve Muratbey çeşitlerinin uygun olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Özdemir, ‘’Bu yılda bu iki çeşidi çiftçilerimize tanıtıp göstermek gayesiyle Yerköy-Delice, Sarıkaya-Domarca ve Burunkışla, Sorgun-Büyükören köylerinde demonstrasyon ekimleri yaptık. Demonstrasyon tarlaları üretim süreci boyunca teknik personelimizce düzenli olarak takip edilerek kontrolleri yapılmış, gerekli gübreleme, ilaçlama, çapalama gibi bakımları zamanında yaptırılmıştır. Görüldüğü üzere buradaki Ahmetbey ve Muratbey çeşitlerimiz hasat olgunluğuna gelmiş olup hasadı yapılacaktır. Diğer ilçelerde yaptığımız demonstrasyon ekimleri buradan biraz daha geride olup onlarında tanıtımları yapılacaktır’’ diye konuştu.

Tarım Müdürü Özdemir, deneme ekimi yapılan çeşitlerden Ahmetbeyin siyah, Muratbeyin ise beyaz çerezlik olduğunu, çerezlik ayçiçeğinde, genelde beyaz çeşitlerin üretilip, satılmakta olduğunu kaydetti. Özdemir, ‘’Siyah çeşitler pek üretilmemekte ve satılmamaktadır. Ama çerezcilere baktığımızda en az beyaz çerezlik kadar siyah çerezliklerin de satıldığını görüyoruz. Bazı yörelerimizde bu siyah çerezlik çekirdekler tüketici tarafında daha çok tercih edilmektedir. Bu ise Ülkemizde daha çok talebe neden olmaktadır. Talep karşılanamadığından dolayı çerezcilerimiz, ithal etmektedirler. Çerezcilerle yaptığımız görüşmelerde istenilen kalite ve özellikte siyah çekirdek üretildiği takdirde ithal ürün almak yerine yerli üreticiden alabileceklerini söylediler. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bizde hem ithalatın azaltılması ve yerli tohumluklarla üretimimizin artması için beyaz çeşitlerin yanında çiftçilerimize bu siyah çeşitleri de ekmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Ayçiçeği hasatları gerçekleştirildi. Yerel ekilen çeşitlere göre Ahmetbey çeşidinde yüzde 20, Muratbey çeşidinde ise yüzde 66 verim artışı sağlandığı ifade edildi.

