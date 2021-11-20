Ayçiçeği üretimi

Yozgat’ta 2018 yılında toplamda 48 bin 126 dekar alana ayçiçeği ekiminin yapıldığı bildirildi. Yozgat’ta nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekilen, buğday, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ekim alanı il genelinde yaygınlaştırma çalışması amacına ulaştı. 2018 yılına kadar yaklaşık 80 ila 95 bin dekar alanda ekim yapılan ayçiçeğinin, aynı tarlaya üst üst ekim yapılması sonucunda hastalık oluştu. Ayçiçeği ekiminin aynı alana üst üste ekilmemesi gerektiği belirtilerek, ‘’Üst üste ekim yapılması sonucunda ayçiçeğinin kökünden beslenilen canavar otu olarak bilinen bir zararlı, toprak yapısını da bozuyor. Bu nedenle, üst üste yapılan ekimler sonucunda ekim alanlarından istedikleri sonucu alamayan çiftçi 2019 yılı üretim sezonunda ayçiçeği ekiminden büyük oranda vazgeçti’’ denildi. Yozgat’ta son 2 yılda çiftçiye sağlanan devlet desteğiyle üretildiği alan yüzde 30 arttı. Geçen yıl bin 500 dekarda 750 kilo tohum dağıtıldı. Çiftçiye örnek olan deneme parselleri kurma aşamasında 19 üreticiyle bu proje uygulandı. Bakanlık tarafından 2 ton tohum gönderdi, 60 üreticiye dağıtıldı. Proje alanı 4 bin dekara çıkarıldı. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•