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Ayçiçeği üretimi artıyor

YAĞLI tohum ve bitkisel yağ üretiminin büyük bir kısmının ayçiçeğinden karşıladığı ülkemizde ekim alanları ve üretim her geçen gün biraz daha artıyor.

Ayçiçeği üretimi artıyor

YAĞLI tohum ve bitkisel yağ üretiminin büyük bir kısmının ayçiçeğinden karşıladığı ülkemizde ekim alanları ve üretim her geçen gün biraz daha artıyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Ayçiçeği üretimi artıyor

Bitkisel yağ üretiminin yüzde 69’unu, sıvı yağın yüzde 84’ini, toplam yağ kullanımının da yüzde 32’sinin karşılandığı ayçiçeği bitkisi Orta Anadolu Bölgesi’nde son yıllarda yaygın olarak ekilmeye başlandı. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta bu yıl 84 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 9 bin 100 ton yağlık ve çekirdeklik ürün elde edilmesi bekleniyor. Yozgat’ta ayçiçeği hasadı devam ediyor. Çiftçi, tarladan topladığı ayçiçeği başaklarının önce çekirdeklerini döverek çıkartıp, kurutmak için seriyor. Boş başaklar ise patos ile çekilerek hayvan yemi yapılıyor.

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