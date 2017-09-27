-Ayçiçeği çiftçisinin yüzü güldü

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir illerinde yaklaşık on bin çiftçiyle sözleşmeli olarak pancar ekimi yaptıran Kayseri Şeker’in yine aynı bölgede pancar dışında çiftçinin üretimi olan hububat ve bakliyat sektörüne de girmesi bölgede tarım sektörünün gelişmesi yanında çiftçilerin gelirine can suyu katıyor.

Ayçiçeği üreticilerin elde ettikleri ürünlerinin Kayseri Şeker’in iştiraklerinden olan ‘Pan Pazarlama Şirketi’ aracılığı ile hem de peşin para ile piyasa da en yüksek fiyattan alım başlatması çiftçinin yüzünü bir kez daha güldürmeye vesile oldu. Sektörde oluşturduğu karşılıklı güven ortamı ve ürünlerin değerini bulmasına katkılarından dolayı ayçiçeği eken çiftçilerin ürünlerini Kayseri Şeker’e vermek istemelerinden oluşan yoğunluk üzerine Kayseri Şeker, Develi Bölgesindeki lisanslı depoların 8 silosunu da ayçiçeğinin depolamasına tahsis etti. Develi Bölgesindeki lisanslı depolara 3 bin 500 ton ayçiçeği alındığı belirtildi.

Son alımlarla 2017 yılında Develi-Şarkışla ve Boğazlıyan Bölgelerindeki lisanslı depolardaki doluluğun ise yüz 100 oranına ulaşması bekleniyor. Develi Lisanslı depoya ürününü teslim eden Yozgat- Çandır Bölgesi ayçiçeği eken çiftçilerden Hasan Ünal, “Kayseri Şeker, şeker pancarından sonra ikinci bir ürün olarak ayçiçeği ile de bizim yüzümüzü güldürdü. Bu sene verim biraz düşük ama şeker şirketi iyi fiyat vererek alım yaptı. Sayın Başkanımız Hüseyin Akay’ın gayretleri ile Kayseri Şeker çekirdek almasaydı çiftçinin sonu iyi olmazdı. Çandır bölgesinde en iyi çekirdeği yetiştirdim. Sulu alana ektiğim çekirdeğimi 5 bin 150 liraya alım yaptılar. Diğer çekirdeklerimizi de 4 bin 600-4 bin 800 liraya alım yaptılar. Şirketimizden Allah razı olsun” dedi.

Ayçiçeği nakliyesinde taleplerin artması üzerine kamyonuna özel ayçiçeği taşımaya uygun kasa yaptıran Yeşilhisar Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinden Lütfi Ersin Bedirhanoğlu ise, “Benim aracım özel çekirdek için yapılmış bir araçtır. Büyük ilaveli 25 ton mal almaktadır. Benim işim sadece çekirdektir. Kayseri Şeker’in almış olduğu çekirdek bize de ister istemez hareket sağladı. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.