Atıl tarım arazisi uyarısı!

Yüksel, "Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlanabilir. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Ekonomik Kurtuluş Savaşına tarımsal üretimle de katkı verebiliriz" dedi. TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, ‘5 Aralık Dünya Toprak Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüketilen gıdanın yüzde 90'dan fazlasının topraktan üretildiğini söyledi. Türkiye'nin bitkisel üretim noktasında önemli bir yerde olduğuna dikkati çeken Yüksel, bitkisel üretimin artmaya devam etmesi için toprağın doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Başkan Hakan Yüksel, 2020'de yaklaşık 1,5 milyon hektarda toprak muhafaza çalışması gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Toprakların korunması için yapılan çalışmalar önce ülkemiz sonra üreticilerimiz açısından son derece önemli. Tarımsal üretimin artması için toprak kayıplarını engellemek zorundayız. Artan nüfus ve ihtiyaçların karşılanması için bir karış toprağın bile önemi büyük. Üretime kazandırılabilecek yaklaşık 2 milyon hektar atıl tarım arazisi bulunmaktadır. Bu toprakların üretime kazandırılması ile ekonomimize yıllık 13 milyar liralık ilave katkı sağlayacağı gibi ihracatımızı da artırarak ülkemize döviz kazandırabilir" diye konuştu. Bölünen tarım arazilerinin ülke ekonomisine faydası olmadığının altını çizen Yüksel, toprak analizlerinin da doğru yapılması gerektiğine işaret ederek, "Toprak analizi, alınacak verimi artırır. Yanlış ve fazla gübre kullanılmasını engeller. Bu sayede toprağın ömrü daha uzun olur. Toprak kalitesinin artması ürünü de daha kaliteli hale getirir. Toprağın doğru kullanılmasıyla milli üretimimiz de yükselir" değerlendirmesinde bulundu.