Atıklar gübre olacak

Yozgat’ta tarım sektöründe pazara sunulan atık sebze ve meyveler ile son yıllarda sayıları artmaya devam eden hayvan varlığı atıklarının kurulacak tesislerde işlenip, organik gübre olarak tekrar toprakla buluşturulabileceği kaydedildi. Konuya ilişkin yapılan araştırmada, Yozgat il genelinde 11 kompost tesisinin kurulabileceği belirtilerek, Yozgat bölgesinde açığa çıkan büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi ile kesimhane atıklarının belirlenip, değerlendirilmesi amacıyla ön fizibilite çalışması yapıldığı aktarıldı. Yıllık üretim kapasitesi 43 bin 384 ton olan kompost üretim tesislerinin yatırım tutarının 8 milyon dolar, gelir tutarının ise yıllık 4,425 milyon dolar civarında olabileceği ifade edildi.