ATA TOHUMU YAYGINLAŞIYOR

Proje kapsamında, Yozgat merkez ile birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Kadışehri, Sorgun ilçelerinde bulunan 9 köyde 11 çiftçi tarafından ekimi yapılan yerli buğday çeşitlerinin hasadı yapıldı. Proje ile seçilen illerde eskiden beri ekilen ve günümüzde yetiştirilmekte olan yerel buğday çeşitlerinin toplanıp gen bankasına aktarılması, üretimlerinin yine çiftçi eliyle devamının sağlanması, bu gen kaynaklarının aynı zamanda çiftçi eliyle de korunmasının amaçlandığına dikkat çekildi. Proje kapsamında, yerel buğdaylar konusunda farkındalık oluşturulmasının yanında Türkiye’nin önemli bir mirasının kaybolmasının önleneceğine de vurgu yapıldı. Yozgat’ta yapılan hasatta yerel çeşitlerden dönümde 100 ile 350 kilogram arası verim alındı. Bu ekimlerde kullanılan tohumlukların saf olması ve tohumların az miktarda olması nedeniyle küçük alanlarda ekilerek çoğaltılmaya çalışıldığı bildirildi. Çoğaltılan tohumların önümüzdeki yıl çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağı, tohumunu alan çiftçilerin bunu çoğaltmakla yükümlü olduğu ifade edildi. Yerel tohumların milli kaynaklarımızdan birisi olduğu hatırlatılarak, ‘Bunları korumak milli görevdir ve milli güvenliğimizle ilgilidir. Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlanmasına dair yönetmelik, 3 Eylül 2019'da yayımlandı. Tüm canlılar, insan, hayvan ve bitkiler tohumdan çoğalır. İnsan da ana rahmine düştüğünde tohumdur. Toprak tohumların ana rahmidir. Tohum bir zaman kapsülüdür. Geçmişten gelenleri korurken, bir yandan da onları geleceğe aktarır. Tohumu kaybetmek hem beslenme kültürünü hem de geleceğini kaybetmektir. Tohumları korumak ve çoğaltmak gelecekteki nesillerimizin de üzerimizdeki haklarıdır. Tohum biyolojik bir silahtır aynı zamanda. Onun genetik yapısını öyle bir değiştiririm ki ileride siz onu tüketmeye başladıktan sonra, kanser, hipertansiyon, diyabet gibi metabolizma hastalıklarına da yakalanabilirsiniz. Yani tohum biyolojik bir silahtır aynı zamanda. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuda tedbirlerini fazlasıyla alıyor ve bu bir milli güvenlik meselesidir" denildi. Aralarında Yozgat’ın da bulundu Türkiye'nin dört bir yanından ata tohumu ve maya topladığı, önümüzdeki yıl isteyen tüm çiftçilere ücretsiz olarak verilmesinin planlandığı öğrenildi.